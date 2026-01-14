Catania, tentata rapina alle Poste: arrestati tre uomini, recuperati 150 mila euro

La polizia ha arrestato tre persone – G. M. di 29 anni, R. R. di 53, e L. M. di 60 – per una tentata rapina a un ufficio postale a Gravina di Catania. Due di loro stati bloccati da agenti della Squadra mobile della Questura dopo che erano riusciti a rubare, durante la fase di ricarica della cassaforte del bancomat, tre cassette di plastica dell’Atm che contenevano complessivamente 150 mila euro. Uno di loro era in possesso di una pistola a salve. Il terzo complice è stato catturato alla guida di un’auto che era stata noleggiata per compiere la rapina. Accertamenti sono in corso per verificare se i tre siano gli autori di analoghi assalti ad altri uffici postali.