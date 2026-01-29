Catania, tenta la “truffa dello specchietto” ma gli va male, la vittima era un poliziotto

Si è appostato lungo la circonvallazione di Catania per adocchiare l’auto da colpire con una caramella in modo da simulare la rottura dello specchietto. Ma il truffatore, un 22enne di Siracusa, è stato ‘sfortuna’ perché la vittima designata della ‘truffa dello specchietto‘, era un poliziotto libero dal servizio che ha chiesto l’intervento dei colleghi della squadra Volanti della Questura. Il giovane è stato denunciato per tentata truffa, reato per cui è risultato avere dei precedenti. Nei suoi confronti è stato avviato anche il procedimento per l’emissione di una misura di prevenzione affinché non possa far ritorno a Catania.