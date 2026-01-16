Catania, rapina ad un grossista di oro: due arresti, bottino ingente

Un 45enne e un 53enne sono stati arrestati dalla polizia a Catania per rapina aggravata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura. Secondo l’accusa, sarebbero i due banditi che avrebbero assalito un grossista di oro veneto, giunto nel capoluogo etneo per far visionare un prezioso campionario a dei clienti abituali. La vittima sarebbe stata strattonata e costretta a consegnare ai rapinatori, che hanno detto di essere armati, il campionario di oreficeria, il cui valore si aggirava intorno ai 197.000 euro. Alla identificazione dei due indagati, nonostante abbiano agito indossando dei caschi integrali, sono giunti gli investigatori della squadra Antirapina della Squadra mobile della Questura di Catania analizzando le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona dove è avvenuto l’assalto.