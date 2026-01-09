Catania, picchia figlio con il cucchiaio: tavolo tecnico permanente

L’Amministrazione comunale di Catania rafforza il proprio impegno nel campo delle politiche sociali con l’istituzione di un tavolo tecnico permanente promosso dall’assessore ai Servizi sociali Serena Spoto in sintonia con il sindaco Enrico Trantino. Lo rende noto l’Etna sottolineando che l’iniziativa scaturisce dalle recenti vicende legate alle difficoltà operative emerse nei mesi scorsi nella presa in carico di segnalazioni riguardanti un minorenne con grave disagio familiare, poi divenute di dominio pubblico a seguito della diffusione sui social network di un video che documentava le percosse subite dal padre. Un episodio che, si spiega dal Comune di Catania, ha sollevato un ampio dibattito e che ha reso evidente la necessità di rafforzare in modo strutturale il sistema di tutela e di intervento a favore dei soggetti più fragili.

Il tavolo tecnico promosso dal Comune nasce come sede stabile di confronto e coordinamento e vedrà la partecipazione dell’assessorato e della direzione comunale dei Servizi sociali, dei servizi territoriali competenti, delle istituzioni scolastiche, delle aziende sanitarie, dell’autorità giudiziaria minorile e degli enti del Terzo settore operanti nell’ambito della tutela dei minori e del sostegno alle famiglie, con l’obiettivo di analizzare criticità, procedure e modelli di intervento e definire strategie comuni per migliorare la tempestività e l’efficacia delle risposte.