Catania, maxi sequestro di droga: 137 chili tra marijuana e hashish, arrestati padre e figlio

Agenti della squadra mobile della Questura di Catania hanno arrestato due spacciatori, padre e figlio, di 43 e di 19 anni, e sequestrato 137 chilogrammi di sostanze stupefacenti. La droga era in un deposito nel rione Nesima in uso ai due indagati e nell’abitazione del 43enne. Nel deposito la polizia ha trovato 27,5 chilogrammi di hashish e 69,4 chilogrammi di marijuana. Nella casa del padre sono stati sequestrati 30,6 chilogrammi di marijuana e 9 chilogrammi di hashish. Parte della droga sequestrata, il cui peso complessivo era di circa 137 chili, era costituita da panetti che presentavano un particolare confezionamento che richiamava, per forma e odore, le confezioni di sapone. padre e figlio sono stati dichiarati in arresto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, condotti in carcere.