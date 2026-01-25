Catania, la rivincita è servita: 2-0 al Cosenza, porta blindata e difesa da record in casa | CLASSIFICA

Il Catania supera 2-0 la Casertana confermandosi una corazzata fra le mura amiche del "Massimino": in casa, gli etnei non hanno mai perso in 12 gare (11 vittorie e 1 pareggio) e non hanno ancora subito gol

Catania Jimenez
Foto Instagram @officialcataniafc

Vendetta è un termine che poco c’entra con lo sport. Meglio parlare di rivincita, l’opportunità di riscattarsi dopo un brutto risultato. E anch’essa va servita fredda, serve aspettare, a volte un girone intero. Serve riavvolgere un po’ il nastro e tornare allo scorso settembre: Cosenza-Catania 4-1, una netta batosta in grado di far tornare gli etnei, favoriti per la promozione già a inizio stagione, subito con i piedi per terra.

Una sconfitta dalla quale il Catania si è rialzato, ha costruito la sua classifica mattoncino dopo mattoncino, vittoria dopo vittoria, fino al titolo di Campione d’inverno e al primato ancora ben solido fra le mani di mister Toscano. Primato mantenuto (in coabitazione con il Benevento) grazie alla vittoria di questo pomeriggio, per 2-0, sul Cosenza. Le firme sono di Jimenez nel primo tempo, di Lunetta nel secondo, due fra i giocatori cardine dei rossazzurri.

I 17.399 del “Massimino” applaudono un’altra prova solida dei siciliani: 9 risultato utile consecutivo (7 vittorie e 2 pareggi); 3ª vittoria consecutiva; imbattibilità casalinga mantenuta con 11 vittorie e 1 solo pareggio; rete ancora inviolata al “Massimino” in 12 gare (unica squadra a non avere subito gol in casa!); miglior difesa del campionato; secondo miglior attacco dietro il Benevento.

Risultati Serie C girone C, 23ª giornata

Venerdì 23 gennaio

Ore 20:30
Giugliano-Cavese 0-0

Sabato 24 gennaio 

Ore 14:30
Benevento-Siracusa 3-2
Latina-Foggia 2-0

Ore 17:30
Casarano-Picerno 2-2
Crotone-Potenza 2-0

Ore 12:30
Altamura-Atalanta U23 1-1

Ore 14:30
Casertana-Trapani 0-1
Catania-Cosenza 2-0
Sorrento-Salernitana 0-2

Ore 20:30
Audace Cerignola-Monopoli

Classifica Serie C Girone C

  1. Benevento 51
  2. Catania 51
  3. Salernitana 45
  4. Casertana 39
  5. Cosenza 37
  6. Crotone 34
  7. Monopoli 33*
  8. Audace Cerignola 31*
  9. Potenza 29
  10. Casarano 29
  11. Altamura 27
  12. Latina 26
  13. Atalanta U23 26
  14. Trapani 25 (-15)
  15. Sorrento 24
  16. Cavese 22
  17. Foggia 22
  18. Siracusa 21
  19. Picerno 20
  20. Giugliano 17

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie C Girone C, 24ª giornata

Sabato 31 gennaio

Ore 14.30
Cavese-Casarano
Sorrento-Catania

Domenica 1 febbraio

Ore 14.30
Atalanta U23-Benevento
Monopoli-Latina
Trapani-Altamura

Ore 17.30
Cosenza-Casertana
Picerno-Potenza
Siracusa-Crotone

Ore 20.30
Foggia-Audace Cerignola
Salernitana-Giugliano

