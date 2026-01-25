Catania, la rivincita è servita: 2-0 al Cosenza, porta blindata e difesa da record in casa | CLASSIFICA

Vendetta è un termine che poco c’entra con lo sport. Meglio parlare di rivincita, l’opportunità di riscattarsi dopo un brutto risultato. E anch’essa va servita fredda, serve aspettare, a volte un girone intero. Serve riavvolgere un po’ il nastro e tornare allo scorso settembre: Cosenza-Catania 4-1, una netta batosta in grado di far tornare gli etnei, favoriti per la promozione già a inizio stagione, subito con i piedi per terra.
Una sconfitta dalla quale il Catania si è rialzato, ha costruito la sua classifica mattoncino dopo mattoncino, vittoria dopo vittoria, fino al titolo di Campione d’inverno e al primato ancora ben solido fra le mani di mister Toscano. Primato mantenuto (in coabitazione con il Benevento) grazie alla vittoria di questo pomeriggio, per 2-0, sul Cosenza. Le firme sono di Jimenez nel primo tempo, di Lunetta nel secondo, due fra i giocatori cardine dei rossazzurri.
I 17.399 del “Massimino” applaudono un’altra prova solida dei siciliani: 9 risultato utile consecutivo (7 vittorie e 2 pareggi); 3ª vittoria consecutiva; imbattibilità casalinga mantenuta con 11 vittorie e 1 solo pareggio; rete ancora inviolata al “Massimino” in 12 gare (unica squadra a non avere subito gol in casa!); miglior difesa del campionato; secondo miglior attacco dietro il Benevento.
Risultati Serie C girone C, 23ª giornata
Venerdì 23 gennaio
Ore 20:30
Giugliano-Cavese 0-0
Sabato 24 gennaio
Ore 14:30
Benevento-Siracusa 3-2
Latina-Foggia 2-0
Ore 17:30
Casarano-Picerno 2-2
Crotone-Potenza 2-0
Ore 12:30
Altamura-Atalanta U23 1-1
Ore 14:30
Casertana-Trapani 0-1
Catania-Cosenza 2-0
Sorrento-Salernitana 0-2
Ore 20:30
Audace Cerignola-Monopoli
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 51
- Catania 51
- Salernitana 45
- Casertana 39
- Cosenza 37
- Crotone 34
- Monopoli 33*
- Audace Cerignola 31*
- Potenza 29
- Casarano 29
- Altamura 27
- Latina 26
- Atalanta U23 26
- Trapani 25 (-15)
- Sorrento 24
- Cavese 22
- Foggia 22
- Siracusa 21
- Picerno 20
- Giugliano 17
*1 partita in meno
Prossimo turno Serie C Girone C, 24ª giornata
Sabato 31 gennaio
Ore 14.30
Cavese-Casarano
Sorrento-Catania
Domenica 1 febbraio
Ore 14.30
Atalanta U23-Benevento
Monopoli-Latina
Trapani-Altamura
Ore 17.30
Cosenza-Casertana
Picerno-Potenza
Siracusa-Crotone
Ore 20.30
Foggia-Audace Cerignola
Salernitana-Giugliano