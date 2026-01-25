Catania, la rivincita è servita: 2-0 al Cosenza, porta blindata e difesa da record in casa | CLASSIFICA

Vendetta è un termine che poco c’entra con lo sport. Meglio parlare di rivincita, l’opportunità di riscattarsi dopo un brutto risultato. E anch’essa va servita fredda, serve aspettare, a volte un girone intero. Serve riavvolgere un po’ il nastro e tornare allo scorso settembre: Cosenza-Catania 4-1, una netta batosta in grado di far tornare gli etnei, favoriti per la promozione già a inizio stagione, subito con i piedi per terra.

Una sconfitta dalla quale il Catania si è rialzato, ha costruito la sua classifica mattoncino dopo mattoncino, vittoria dopo vittoria, fino al titolo di Campione d’inverno e al primato ancora ben solido fra le mani di mister Toscano. Primato mantenuto (in coabitazione con il Benevento) grazie alla vittoria di questo pomeriggio, per 2-0, sul Cosenza. Le firme sono di Jimenez nel primo tempo, di Lunetta nel secondo, due fra i giocatori cardine dei rossazzurri.

I 17.399 del “Massimino” applaudono un’altra prova solida dei siciliani: 9 risultato utile consecutivo (7 vittorie e 2 pareggi); 3ª vittoria consecutiva; imbattibilità casalinga mantenuta con 11 vittorie e 1 solo pareggio; rete ancora inviolata al “Massimino” in 12 gare (unica squadra a non avere subito gol in casa!); miglior difesa del campionato; secondo miglior attacco dietro il Benevento.

Risultati Serie C girone C, 23ª giornata

Venerdì 23 gennaio

Ore 20:30

Giugliano-Cavese 0-0

Sabato 24 gennaio

Ore 14:30

Benevento-Siracusa 3-2

Latina-Foggia 2-0

Ore 17:30

Casarano-Picerno 2-2

Crotone-Potenza 2-0

Ore 12:30

Altamura-Atalanta U23 1-1

Ore 14:30

Casertana-Trapani 0-1

Catania-Cosenza 2-0

Sorrento-Salernitana 0-2

Ore 20:30

Audace Cerignola-Monopoli

Classifica Serie C Girone C

Benevento 51 Catania 51 Salernitana 45 Casertana 39 Cosenza 37 Crotone 34 Monopoli 33* Audace Cerignola 31* Potenza 29 Casarano 29 Altamura 27 Latina 26 Atalanta U23 26 Trapani 25 (-15) Sorrento 24 Cavese 22 Foggia 22 Siracusa 21 Picerno 20 Giugliano 17

*1 partita in meno

Prossimo turno Serie C Girone C, 24ª giornata

Sabato 31 gennaio

Ore 14.30

Cavese-Casarano

Sorrento-Catania

Domenica 1 febbraio

Ore 14.30

Atalanta U23-Benevento

Monopoli-Latina

Trapani-Altamura

Ore 17.30

Cosenza-Casertana

Picerno-Potenza

Siracusa-Crotone

Ore 20.30

Foggia-Audace Cerignola

Salernitana-Giugliano