Catania, la polizia libera 10 vitellini stipati in un furgone: 2 uomini denunciati

La polizia di Catania ha messo in salvo 10 vitellini ritrovati stipati in un furgone in sosta presso un’area di servizio della Tangenziale di Catania. Agenti della stradale sono intervenuti insospettiti dal mezzo che era con il motore acceso e gli sportelli aperti e dal quale provenivano strani rumori. Gli uomini aventi in uso il furgone hanno spiegato di essersi fermati per il trasbordo degli animali da un mezzo pesante proveniente dal Nord Italia e di dover consegnare i vitellini, stipati in uno spazio angusto e inadeguato al trasporto degli animali, presso un’azienda agricola del Ragusano.

Sul posto sono intervenuti i medici veterinari dell’Asp di Catania. I due uomini e il titolare dell’azienda agricola sono stati denunciati per maltrattamento di animali.