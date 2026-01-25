Catania, la difesa in casa è un bunker: record d’Europa, al “Massimino” non si passa

È un Catania blindato quello nelle mani di mister Toscano. Gli etnei sono la miglior difesa del girone, con appena 11 gol subiti in 23 gare. Ma c’è un dato ancor più clamoroso: tutti questi gol sono stati subiti in trasferta. I tifosi del “Massimino” non hanno mai visto un gol subito dal proprio portiere. La casella dei gol subiti in casa segna un pazzesco ‘0‘ che fa del Catania la migliore difesa d’Europa. Rossazzurri che, forti di una difesa bunker e del secondo miglior attacco del torneo, sono primi in classifica insieme al Benevento.

Il Catania aveva già chiuso il girone d’andata, da Campione d’Inverno, con 9 gol subiti, tutti in trasferta, record che non si era mai verificato nella storia del club. Nella stagione passata, il Catania aveva subito, al termine del girone d’andata, 3 gol fra le mura amiche, evento accaduto anche nel 1968 e nel 2024, a dimostrazione di una buona ‘tradizione’ difensiva degli etnei. L’ultima volta che il Catania, al giro di boa, riuscì a fare meglio fu nel 1989-1990 e nel 1972-1973 con appena 2 gol subiti. Il record di 0 reti, arrivato alla 4ª Giornata di ritorno, rappresenta il miglior momento difensivo degli etnei nella storia.