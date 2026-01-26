Catania, gol e prolungamento di contratto: Jimenez rinnova, è ufficiale

In una nota ufficiale, il Catania “comunica di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2028 del rapporto contrattuale con Kaleb Joel Jiménez Castillo”. Il giorno dopo il gol, il primo dei due segnati ieri al Cosenza (vittoria per 2-0), per il giocatore degli etnei arriva il rinnovo. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “il talento, l’età e l’evidente maturazione caratteriale e calcistica di Kaleb si sposano perfettamente con l’idea più importante del Catania: partendo da una base di qualità, bisogna lavorare sempre, con entusiasmo, per crescere ogni giorno e continuare a coltivare grandi ambizioni”.

Jiménez commenta: “al Catania e a Catania devo veramente tantissimo, qui ho trovato le condizioni ideali per esprimermi e per questo ringrazio tutti, partendo dal Presidente, dal Vice Presidente e dai dirigenti. Sento grande fiducia nei miei confronti e ricevo consigli e aiuti preziosi, posso contare sul sostegno emotivo dei tifosi, ho l’opportunità di vivere la quotidianità di un gruppo straordinario che consente a tutti di sentirsi protagonisti: Catania è veramente casa”.