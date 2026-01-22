Catania, donna trovata morta in casa: sarebbe deceduta giorni fa

La 58enne viveva da sola e sarebbe deceduta da 4-5 giorni. I carabinieri sul posto con il Sis, la Procura attende la valutazione del medico legale per decidere sull’eventuale autopsia

donna trovata morta in casa carabinieri
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Una 58enne è stata trovata morta nell’abitazione in cui viveva da sola a Biancavilla, in provincia di Catania. La donna sarebbe deceduta da 4-5 giorni. Secondo i primi accertamenti potrebbe trattarsi di un incidente domestico: la vittima avrebbe battuto la testa e sarebbe caduta a terra. La casa era chiusa dall’interno e in ordine. Sul posto i carabinieri della stazione di Biancavilla e del Sis del comando provinciale di Catania assieme al sostituto procuratore di turno. La Procura sta attendendo la valutazione del medico legale prima di decidere se disporre, eventualmente, l’autopsia.

Leggi altri articoli di Catania