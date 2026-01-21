Catania, Di Gennaro e Pieraccini si sono operati: l’esito degli interventi dopo gli infortuni

“Catania Football Club rende noto che nella giornata odierna due calciatori si sono sottoposti a interventi chirurgici, perfettamente riusciti: Matteo Di Gennaro, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione è stata eseguita dal Professor Mariani presso Villa Stuart, a Roma; Simone Pieraccini, per la riduzione della frattura del terzo metacarpo della mano sinistra a seguito di trauma riportato durante la gara Monopoli-Catania. L’operazione è stata effettuata a Catania dal Professor Gianfranco Longo, componente dello staff sanitario rossazzurro, con la supervisione del capo struttura, Professor Giovanni Ciampi. Ai due rossazzurri, i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff tecnico”. Così in una nota il club etneo informa circa l’esito degli interventi ai due calciatori, infortunatisi nelle scorse gare.