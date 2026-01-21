Catania, Di Gennaro e Pieraccini si sono operati: l’esito degli interventi dopo gli infortuni

Il club etneo informa circa l'esito degli interventi ai due calciatori, infortunatisi nelle scorse gare

Di Gennaro Catania
Foto Catania FC

Catania Football Club rende noto che nella giornata odierna due calciatori si sono sottoposti a interventi chirurgici, perfettamente riusciti: Matteo Di Gennaro, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione è stata eseguita dal Professor Mariani presso Villa Stuart, a Roma; Simone Pieraccini, per la riduzione della frattura del terzo metacarpo della mano sinistra a seguito di trauma riportato durante la gara Monopoli-Catania. L’operazione è stata effettuata a Catania dal Professor Gianfranco Longo, componente dello staff sanitario rossazzurro, con la supervisione del capo struttura, Professor Giovanni Ciampi. Ai due rossazzurri, i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff tecnico”. Così in una nota il club etneo informa circa l’esito degli interventi ai due calciatori, infortunatisi nelle scorse gare.

