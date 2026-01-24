Catania-Cosenza, Toscano: “mercato chiuso. Maltempo? Tanti amici coinvolti, dal club gesto di solidarietà”

“Il mercato ti porta a fare delle scelte, a volte non facili. Abbiamo raggiunto gli obiettivi che avevamo in testa. Non vedevo l’ora che il mercato finisse. Per noi si è concluso. Abbiamo effettuato degli innesti mirati, allo scopo di arrivare alla fine del campionato colmando le situazioni d’emergenza che si erano venute a creare su determinati ruoli per problemi legati ad infortuni. Adesso mettiamo un punto sul calciomercato e pensiamo esclusivamente al prosieguo della stagione“. Alla vigilia di Catania-Cosenza, Mimmo Toscano mette un punto fermo alla questione mercato degli etnei: la rosa del Catania è già competitiva così. Il mister precisa anche: “i nuovi acquisti sono tutti convocati e disponibili. Nessuno ha parlato di Cicerelli fuori lista, speriamo di averlo prima possibile. Quando avremo l’organico al completo decideremo“.

La società siciliana non è rimasta indifferente ai gravi danni causati dal maltempo degli ultimi giorni e a ha deciso di devolvere l’incasso della partita di domenica alle persone e alle attività commerciali colpite dall’ondata di maltempo. “Vogliamo rivolgere un pensiero – ha dichiarato il tecnico reggino – a tutti coloro i quali hanno subito la forza delle mareggiate in questi giorni. Ho tanti amici coinvolti, so quanto stanno soffrendo. Il club ha fatto un gesto incredibile dimostrando il legame con la città“.

Concentrandosi sulla gara, dopo 4-1 subito all’andata, Toscano spiega: “sarà una gara completamente diversa. Si può discutere sulla profondità della rosa, ma reputo il Cosenza una delle migliori squadre del girone“.

Dubbio in porta. “Per il problema al polpaccio di Dini – conclude Toscano – decideremo oggi, non vogliamo correre rischi. In ogni caso Bethers è un portiere di piena affidabilità. E’ l’unico dubbio da sciogliere. Ierardi sta crescendo ed è disponibile“.