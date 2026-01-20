Catania, corsa clandestina di cavalli: 15 fogli di via per tre anni

La Questura di Catania ha emesso fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Camporotondo Etneo per la durata di anni 3 nei confronti di 15 persone che lo scorso 4 gennaio hanno preso parte alla corsa clandestina di cavalli. Le indagini, con l’uso anche di droni in dotazione alle Volanti, hanno permesso di documentare la competizione illegale tra due fantini al comando di calessi trainati da cavalli, circondati da numerosi motocicli e da autovetture, che, a folle corsa, seguivano i concorrenti, occupando tutta la carreggiata e percorrendo circa 2 chilometri di strada in salita.

L’intervento dei poliziotti ha permesso di bloccare e identificare, oltre ai due contendenti, anche parte di coloro che hanno svolto un ruolo attivo nella organizzazione della gara, i quali sono stati denunciati. In quella circostanza una delle persone controllate è stata trovata in possesso della somma di euro 5.000 e di un “pizzino” in cui erano annotati i nomi degli scommettitori. I mezzi sono stati sequestrati e i cavalli affidati a ditta specializzata nel ricovero e nella cura degli equidi.