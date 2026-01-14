Catania, brutto infortunio per Di Gennaro: sarà costretto a operarsi. L’esito degli esami

“Catania Football Club rende noto che, a seguito di un trauma riportato nel corso della gara con la Cavese, il calciatore Matteo Di Gennaro è stato sottoposto ad esami diagnostici e consulti medici che hanno evidenziato la necessità d’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione sarà eseguita nei prossimi giorni”. Così in una nota il club etneo conferma le preoccupazioni circa l’infortunio subito da Di Gennaro nel match contro la Cavese. Gli esami svolti hanno evidenziato la necessità di un’operazione per ricostruire il legamento crociato. Il recupero sarà molto lungo.