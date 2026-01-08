Catania, bimbo picchiato con un cucchiaio di legno dal padre: emergono nuovi raccapriccianti dettagli

C’è un nuovo sviluppo della vicenda del bambino di undici anni picchiato dal padre con un cucchiaio di legno, mentre gli urla ‘io sono il tuo padrone’, e che ha postato il video dell’aggressione su Tik Tok dove è diventato virale e ha portato al fermo dell’uomo, di 59 anni, per maltrattamenti, poi scarcerato dal gip perché non ha ritenuto sussistere gli elementi di ‘reiterazione’ previsti per contestare il reato. E anche questo si svolge sui social: sul profilo Facebook di una influencer che ha postato una serata, probabilmente quella dell’Epifania, in un teatro dove sul palco, tra gli ospiti, ci sono i quattro fratellini, il maschio e tre femmine di età compresa tra gli 11 e i quattro anni, accompagnati dalla nonna materna a cui sono stati momentaneamente affidati.

Il video è stato segnalato dalla squadra mobile della Questura, che indaga sui maltrattamenti coordinata dalla Procura distrettuale, alla procuratrice per i minorenni di Catania, Carla Santocono, che ha trasmesso gli atti al Tribunale per i minorenni, presieduto da Roberto Di Bella, per gli interventi del caso. Tribunale che sul caso dei maltrattamenti ha già un fascicolo aperto con il giudice per i minorenni che ha disposto l’avvio di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e della madre e collocato i quattro figli nella casa dei nonni materni, la cui capacità di svolgere le funzioni di genitori ‘vicari’ è stata affidata alla valutazione di un’equipe multidisciplinare.

L’esposizione al pubblico dei quattro minorenni e la pubblicazione di un video con le loro immagini è adesso al vaglio del Tribunale. La serata postata nei video su Facebook è presentata da due persone, un uomo e una donna, una influencer che spiega la presenza dei bambini per “fare passare loro una serata di distrazione“.

Sottolinea che l’undicenne sta bene “perché, a volte, situazioni come queste finiscono con un omicidio“, mentre il conduttore sollecita un applauso per il bambino che col video postato sui social “ha salvato la sua vita e quelle delle sorelle“. Ai quattro sono consegnati dei regali per l’Epifania e l’undicenne, dal palco, rivela la tecnica che ha utilizzato per impossessarsi del video dell’aggressione girato da una sorellina con lo smartphone della madre: “mentre mia madre dormiva ho preso il filmato e l’ho inviato a mia nonna, così non me lo poteva cancellare…”. La sala, piena, lo applaude con entusiasmo.