Catania, assalto con esplosivo al bancomat delle Poste: immobile inagibile

Colpo fallito ad Aci San Filippo: i banditi fanno saltare la parete dell’ufficio postale ma fuggono a mani vuote. Indagano i carabinieri di Acireale e Catania

assalto bancomat Poste
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Banditi hanno utilizzato dell’esplosivo, la notte scorsa, per rubare la cassaforte del bancomat dell’ufficio postale di Aci San Filippo, frazione di Aci Catena in provincia di Catania. La violenza della deflagrazione ha fatto crollare l’intera parete del locale. I malviventi sono fuggiti subito dopo l’esplosione e prima dell’arrivo dei carabinieri, senza riuscire ad asportare alcunché. L’immobile è attualmente inagibile. Indagano i carabinieri della compagnia di Acireale e del comando provinciale di Catania.

Leggi altri articoli di Catania