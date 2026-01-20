Catania, armi da collezione sequestrate all’On. Lombardo: la Corte d’Appello ne dispone la restituzione

Con sentenza emessa il 19/1/2026 la Corte d’Appello di Catania – sez. III – ha posto fine alla vicenda relativa al sequestro delle armi da collezione (per lo più fucili da caccia) detenute dall’On Raffaele Lombardo, per cui nel 2014 gli era stata contestata la detenzione illegale di armi.

I fatti sono risalenti all’epoca in cui l’On. Lombardo rivestiva il ruolo di Presidente della Regione Siciliana, allorché aveva acquistato, da una casa d’aste austriaca, delle armi che deteneva a Palazzo d’Orleans a Palermo. Nel febbraio 2022 il Tribunale di Catania aveva assolto l’On. Lombardo, ma aveva disposto la confisca di alcune armi, quale misura di sicurezza.

La Corte d’Appello di Catania, accogliendo i motivi d’appello e la tesi proposta dall’Avv. Mario Luciano Brancato, con la collaborazione dell’Avv. Giuseppe Grasso, ha accolto la tesi difensiva disponendo la restituzione delle armi all’epoca confiscate, così chiudendo positivamente anche l’ultimo capitolo dei procedimenti penali pendenti a carico dell’On. Lombardo.