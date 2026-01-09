Catania, a Misterbianco al via la rimozione dei binari della ex Circumetnea

“Al via dal prossimo lunedì 12 gennaio la rimozione dei binari dismessi lungo l’ex tracciato della Ferrovia Circumetnea”. E’ quanto comunica in una nota il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro. “Come da impegno da noi assunto procediamo spediti verso il miglioramento della viabilità fra Montepalma e Lineri sfruttando le aree dell’ex Circumetnea. Abbiamo chiesto e ottenuto da Fce la rimozione dei binari dismessi, intervento necessario per liberare l’ex linea ferrata e farla rientrare nella disponibilità demaniale”, rimarca Corsaro.

“La stessa Agenzia del Demanio ha già ricevuto la nostra richiesta per entrare in possesso di tali spazi e dei varchi. L’iter parte da lontano grazie all’azione dell’Amministrazione comunale che, nel rispetto dei dovuti passaggi amministrativi, ha lavorato in modo costante e puntuale per sbloccare la situazione. Oggi entriamo nella fase operativa, con l’obiettivo di consegnare alla città un intervento funzionale alla viabilità di Montepalma e Lineri”, conclude il primo cittadino.