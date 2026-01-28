Castrovillari, sequestrata droga in carcere

“Esprimo il mio più vivo plauso e i più sentiti complimenti ai colleghi della Casa Circondariale di Castrovillari che, con professionalità e acume investigativo, hanno portato a termine un’importante operazione di contrasto all’introduzione di sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto”. A dichiararlo è Cristina Busà, Vice Segretario Regionale del SiNAPPe (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria), a seguito del recente rinvenimento di droga nel carcere calabrese.

​“Questa operazione – prosegue Busà – dimostra ancora una volta l’altissimo livello di attenzione e il senso del dovere che contraddistinguono il Corpo della Polizia Penitenziaria. Nonostante i costanti tentativi di violare la legalità attraverso l’introduzione di oggetti e sostanze proibite, i nostri agenti si confermano l’ultimo e fondamentale baluardo di sicurezza dello Stato all’interno delle carceri”.

​Il Vice Segretario Regionale coglie l’occasione per accendere i riflettori sulle criticità che gravano sul personale: “È doveroso sottolineare che questi successi arrivano in un contesto di estrema difficoltà. Lavoriamo in condizioni di costante sotto organico, affrontando turni massacranti e un rischio professionale che cresce di giorno in giorno. Ogni turno di servizio è una sfida contro il pericolo, in un ambiente spesso surriscaldato da tensioni interne e carenza di risorse”.

​“I colleghi di Castrovillari, ai quali va il mio ringraziamento personale e di tutta la sigla che rappresento, hanno operato con una dedizione encomiabile, garantendo l’ordine e la disciplina nonostante le insidie quotidiane. Tuttavia, non possiamo limitarci ai soli elogi: la politica e l’Amministrazione Penitenziaria devono comprendere che la Polizia Penitenziaria non può essere lasciata sola. Servono interventi urgenti, dotazioni tecnologiche all’avanguardia e un potenziamento degli organici per mitigare i rischi a cui siamo costantemente esposti”. ​“Ai colleghi che hanno operato con successo va il nostro ‘bravo’: la vostra integrità è l’onore del nostro Corpo”, conclude Cristina Busà.