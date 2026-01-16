Castellana Grotte-Domotek Volley, Giglio: “loro forti, ma c’è voglia di riscatto. Vogliamo la vittoria”

Francesco Giglio, storico volto storico ed efficace dello staff tecnico della Domotek fa il punto. Una figura cardine, da sempre al fianco di Mister Antonio Polimeni, presente “dal giorno zero”, come ama ricordare, e oggi vero termometro della crescita di una società in costante ascesa. La Domotek vive una stagione di altissimo livello: seconda in classifica, con la conquista della semifinale di Coppa Italia “Del Monte”. “Direi che sta andando molto bene“, conferma Giglio, senza però nascondere l’obiettivo principale: “Adesso abbiamo questo scontro diretto molto importante contro Castellana, la prima in classifica. Cercheremo di portare la vittoria a casa come in ogni partita“.

Alla domanda se si aspettasse finora un tale percorso, la risposta è netta: “sì, sinceramente sì. Siamo una squadra molto, molto forte“. Una sicurezza che non nasce dal caso, ma da un lavoro che parte dal basso.

La Domotek? “L’escalation è molto positiva – osserva – perché è una società molto seria e molto ambiziosa. I nuovi che arrivano, dirigenti e allenatori, si trovano benissimo e danno il loro contributo alla causa“. Un ambiente sano e proiettato al futuro, dove l’esperienza di chi c’è sempre si fonde con l’entusiasmo dei nuovi arrivi.

Il cuore della chiacchierata batte però per la sfida di sabato contro la capolista Castellana. “Sarà sicuramente una partita dura – avverte il mister – Loro sono in casa e magari vogliono allungare su di noi. Però noi siamo pronti e vogliamo scavalcarli“. C’è anche un conto in sospeso: “perché poi ci prende voglia di riscatto rispetto all’andata, alla sconfitta in casa. Se facciamo tre punti andiamo sopra di loro“. Una possibilità allettante che la squadra vuole cogliere a tutti i costi.

Appuntamento a sabato, quindi, per uno scontro al vertice che promette fuochi d’artificio, con una Domotek carica e motivata a prendere la vetta