Castellana Grotte-Domotek Volley, big match in vetta: la presentazione della partita

All’andata fu 2-3 al Palacalafiore. Oggi, c’è estrema voglia di riscatto per gli amaranto dopo uno dei rarissimi punti persi del girone di andata. Gli amaranto di Mister Polimeni, dopo aver superato brillantemente il quarto di finale dello spareggio della Coppa Italia “Del Monte”, battendo Campobasso sabato scorso, si dedicano all’assoluto Big Match di giornata. Operazione “sorpasso”, tutt’altro che agevole ma, Capitan Laganà e soci ci proveranno.

Sfida d’altissima quota in casa della Bcc Tecbus Castellana Grotte. Pugliesi con 26 punti, amaranto all’inseguimento con 24 al secondo posto, facendo il vuoto, considerando che, la terza in classifica, Sabaudia, team che ha sconfitto i pugliesi in Coppa, ha 18 punti nel ranking del girone Blu della Serie A3 Credem. Si gioca la seconda giornata del girone di ritorno.

I reggini, dopo aver esordito nel girone stesso, vincendo con Galatone in casa cercano conforto anche lontano da casa. Il girone di ritorno del Castellana è iniziato alla grande con la super vittoria nel derby in casa dell’Aurispa Lecce con un sonoro 0-3. Grande anticipo, anche perché, si gioca alle ore 20 del sabato al Palagrotte di Castellana. Arbitrano la sfida i signori Giorgia Adamo e Alessandro D’Argenio. Nella gara di andata non bastarono i 21 punti di Lazzaretto ed i 17 di Laganà.

Iervolino fu eletto Mvp al termine della sfida con ben 29 punti fatti ben supportato dall’ottimo Casaro e da un gruppo solido e sorprendente, senza dubbio la rivelazione del girone. Classica diretta sul canale Youtube di Legavolley.