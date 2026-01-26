Cassano: convocato il Consiglio Comunale, i punti all’ordine del giorno

Il Presidente del Consiglio Comunale, Sofia Maimone, ha disposto la convocazione di una nuova seduta del Consiglio Comunale. L’assise si riunirà presso la sala convegni del Polifunzionale delle Grotte di Sant’Angelo secondo il seguente calendario:
- Prima convocazione: mercoledì 28 Gennaio 2026 alle ore 10.00
- Seconda convocazione: giovedì 29 Gennaio 2026 alle ore 11.00
L’ordine del giorno prevede la discussione e l’approvazione di importanti punti riguardanti lo sviluppo infrastrutturale, la sicurezza e il welfare cittadino:
- Infrastrutture e Viabilità: Approvazione del progetto esecutivo (variante al PRG) per la razionalizzazione dell’innesto tra la SS 534 e la SS 106 (raddoppio al Km 25+170), con la realizzazione di una nuova rotatoria e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità.
- Lavori Pubblici: Informativa dettagliata sullo stato dei cantieri e degli interventi attualmente in corso sul territorio comunale.
- Sicurezza e Regolamenti: Approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Locale e del nuovo Regolamento per la disciplina dei sistemi integrati di videosorveglianza.
- Sostegno alla Famiglia: Approvazione del regolamento per l’istituzione degli “stalli rosa”, parcheggi riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con bambini di età inferiore ai due anni.
- Promozione del Territorio: Adesione del Comune all’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”.
- Riconoscimenti: Conferimento della Civica Benemerenza alla memoria di Filomena Marianna Alfano.