Carmelo Versace ad Oppido Mamertina per la riapertura del Cinema-Teatro Comunale

“Ad Oppido Mamertina, finalmente, riaffiora quell’idea dell’amministrazione Morizzi della riapertura del cinema e teatro comunale. Era uno dei punti cardine del suo programma. Un sindaco quando viene eletto spesso si concentra sul buon andamento dei servizi da garantire ai suoi concittadini, ma pensare anche alla Cultura, rappresenta un elemento di maggiore qualificazione. Ad Oppido, mi sento di dire, che riapre un ‘tempio’ dedicato al teatro, alla musica, alle espressioni culturali di questa importante cittadina che può vantare molte tradizioni in questo senso”. Così il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, partecipando ad Oppido Mamertina, alla riapertura del Cinema-Teatro comunale, insieme al sindaco della cittadina, Giuseppe Morizzi, al Vescovo della Diocesi Oppido-Palmi, Monsignor Giuseppe Alberti, a numerosi sindaci del comprensorio e rappresentanti delle forze dell’ordine.

“Il Sindaco ha dimostrato di essere all’altezza del suo ruolo, perché tra molte difficoltà è riuscito a fare squadra, creando le giuste sinergie che oggi gli hanno consentito, insieme ai suoi cittadini, di riaprire questo splendido teatro. Come istituzioni non possiamo che essere felici, nella consapevolezza che il nostro impegno deve proseguire per affiancare questa realtà culturale, sostenendola per quanto di nostra competenza. L’obiettivo nel lungo periodo è continuare a farlo vivere. Nelle prossime settimane, insieme al sindaco Morizzi immagineremo una programmazione annuale che possa rappresentare un nuovo fiore all’occhiello per tutta l’area metropolitana” ha aggiunto Versace.

Ad allietare i presenti l’esibizione della banda municipale ‘Francesco Cilea’. La riapertura del Cinema-Teatro di Oppido Mamertina è frutto anche di una collaborazione con l’associazione ’Valle delle Saline’, di cui fanno parte la banda municipale, l’orchestra dei fiati ‘Richichi’, il coro polifonico Maria Santissima Annunziata, l’associazione Mamerto Teatro, la cooperativa sociale Strade vincenti.