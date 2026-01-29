Cardiochirurgia pediatrica di Taormina va a Catania? De Luca (M5S): “è uno scippo, serve chiarezza”

“Sarà discussa oggi in Giunta Regionale una modifica del piano operativo delle Cardiochirurgie pediatriche proposta dall’Assessorato regionale alla Salute che trasferisce il collegamento funzionale della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina dall’Ospedale Papardo di Messina al Policlinico Rodolico – San Marco di Catania. Questo conferma che l’allarme che avevo lanciato nelle scorse settimane era concreto e che non siamo di fronte a semplici indiscrezioni, ma a una scelta politica precisa che mortifica Messina e il suo territorio”. Lo dichiara Antonio De Luca, capogruppo del M5S all’ARS.

“Chiedo chiarezza”

“Da mesi – prosegue Antonio De Luca – chiedo chiarezza e un confronto pubblico su una vicenda delicatissima. Oggi scopriamo che l’assessora Faraoni, nel silenzio assoluto e senza un preventivo confronto con la commissione, porta in Giunta un atto che mette in discussione l’autonomia di un centro che ha sempre garantito risultati eccellenti”. “È uno scippo politico in piena regola, mascherato da scelta tecnica. Non appena questo documento approderà in commissione Sanità, darò battaglia e pretenderò che l’assessora venga a riferire immediatamente. La salute dei bambini non può diventare terreno di giochi politici o di equilibri territoriali”.

“Su questa vicenda – conclude l’esponente pentastellato – la deputazione messinese deve ribellarsi, il sindaco di Taormina deve decidersi a far sentire la sua voce su questo vergognoso scippo. Non è accettabile restare in silenzio davanti a decisioni che, depotenziando Taormina e colpiscono l’intera area dello Stretto. Il Movimento 5 Stelle non farà passi indietro e annuncia sin d’ora che voterà contro a questa ennesima ingiustizia perpetrata nei confronti di tutto il territorio messinese, dei bambini e delle famiglie che da anni lottano per salvare il CCPM”.