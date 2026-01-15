Carcere di Rossano, sequestrati micro-telefono e hashish: agente aggredito da un detenuto

Un micro telefono cellulare, 20 grammi di hashish e un coltello rudimentale sono stati sequestrati nel carcere di Rossano dagli agenti della Polizia penitenziaria uno dei quali è stato colpito al volto dal detenuto al quale ha preso il telefono. L’agente ha riportato contusioni guaribili in 5 giorni. A rendere noto i risultati dell’operazione è il sindacato Sappe. “Ormai – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario nazionale – non c’è più alcun freno all’ingresso in carcere di oggetti e sostanze vietate dalle leggi e dai regolamenti. Per quanto riguarda l’ingresso dei telefoni cellulari, come abbiamo più volte affermato, sarebbe opportuno schermare gli istituti per evitare la possibilità di utilizzare i telefoni che entrano illegalmente in carcere. Per quanto riguarda i tanti tossicodipendenti che sono in carcere servirebbero iniziative finalizzate al recupero degli stessi, attraverso l’affidamento alle comunità terapeutiche”. “Fino ad oggi non si vedono iniziative adeguate, volte a fronteggiare tali emergenze” concludono i sindacalisti.