Capo d’Orlando, la presentazione del libro “Il ponte che verrà. Nel tempo sospeso di un progetto in divenire” | INFO

Sarà presentato giovedì 22 gennaio, alle 17:00, a Capo d’Orlando, presso la sede del Centro Studi del GAL Nebrodi Plus in via Roma 15, il nuovo libro del giornalista Mario Cavaleri, dal titolo “Il ponte che verrà. Nel tempo sospeso di un progetto in divenire”. Il volume, pubblicato da Edizioni Di Nicolò, sarà oggetto di un dibattito con al centro il ponte sullo Stretto, ma anche i temi connessi dell’infrastrutturazione della Sicilia e della validità delle visioni in campo per lo sviluppo dell’isola.

La discussione sarà moderata da Antonio Puglisi, giornalista di Tgs e Rtp, che dialogherà con l’autore, dopo i saluti di apertura dell’On. Francesco Calanna, presidente del GAL Nebrodi Plus, e l’introduzione del Prof. Antonio Matasso, docente universitario e saggista. Mario Cavaleri, che da caposervizio della “Gazzetta del Sud” ha seguito per anni gli eventi più importanti della politica regionale, è ospite per la prima volta della struttura creata dal GAL Nebrodi Plus nel centro di Capo d’Orlando, come spazio di confronto, ricerca e promozione della cultura.