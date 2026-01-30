Cannizzaro: “Tajani e Occhiuto a Reggio Calabria per incontrare le imprese e le associazioni calabresi” | INFO

“Ringrazio il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, che lunedì 2 febbraio sarà a Reggio Calabria per incontrare, insieme al Presidente della Regione Roberto Occhiuto, imprese e associazioni del mondo produttivo calabrese, in continuità con le attività messe in atto dal Governo per supportare le zone colpite dai disastri del maltempo”, è quanto comunicato il deputato e coordinatore calabrese di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. L’evento avrà luogo alle 14:30 presso la Sala “F. Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria.

“Un momento di confronto sulle esigenze dei territori in difficoltà a causa delle recenti calamità e sulle misure di sostegno alle imprese che il Ministero degli Esteri metterà in atto, coadiuvato dalle agenzie di sostegno all’export. All’incontro pubblico infatti prenderanno parte anche i vertici di ICE, SIMEST, CDP e SACE, oltre ai sindaci ed alle associazioni di categoria”, spiega Cannizzaro.