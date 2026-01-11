“Campus catanese”, lavori in corso all’ex presidio ospedaliero “Ascoli-Tomaselli”

Per il “Campus catanese” proseguono i lavori all’ex presidio ospedaliero “Ascoli-Tomaselli”. Il plesso “Ascoli” è destinato a diventare “Health Tecnology City Campus (Httc)” ed il plesso “Tomaselli” ospiterà residenze per studenti universitari. Cospicui i finanziamenti: 65 milioni di euro dal Pnrr per l’Httc, mentre per le “Residenze Tomaselli” si tratta di 25 milioni di euro dal Next Generation EU.
Progetto
Si registra qualche ritardo per il plesso “Ascoli. In corso, invece, i lavori di ristrutturazione ed efficientamento per realizzare le “Residenze Tomaselli” dal plesso omonimo e da cui si ricaveranno 250 posti letto per studenti universitari dove ci saranno 69 camere singole, altre 15 singole per utenti con disabilità, oltre a 83 stanze doppie distribuiti su vari piani.