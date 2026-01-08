Callipo premia i dipendenti: 950 euro in buoni benzina contro il caro vita

Oltre 400 lavoratori del gruppo Callipo riceveranno un premio da 950 euro in buoni benzina per far fronte ai rincari. L’iniziativa è stata annunciata oggi a seguito dell’accordo siglato con il sindacato Fai-Cisl di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Si tratta, spiega l’azienda in una nota, di “un nuovo tassello del sistema di welfare aziendale pensato per migliorare la qualità della vita di oltre 400 lavoratori“.

“Il contesto economico nazionale, caratterizzato negli ultimi anni da una marcata dinamica inflazionistica, ha determinato una significativa riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, con inevitabili ripercussioni su tutto il territorio“, spiega Pippo Callipo, presidente del Cda del gruppo. “In considerazione – prosegue – di questo scenario abbiamo deciso, come facciamo ormai da molti anni, di riconoscere un premio quale misura concreta di sostegno e di attenzione nei confronti di tutti i nostri collaboratori. Voglio esprimere, inoltre, un apprezzamento alla Fai-Cisl, presente oggi in sede, per la sottoscrizione del nuovo accordo, espressione di un dialogo costruttivo e continuativo che da anni contraddistingue le relazioni sindacali, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli“.

L’iniziativa si aggiunge alle altre che compongono la politica di welfare sviluppata da Callipo, che prevede anche premi di produttività, convenzioni e prestiti agevolati, benefit per l’assistenza sanitaria, bonus nido e asilo, sostegno alle attività sportive per i figli dei dipendenti.