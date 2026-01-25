Calenda su Forza Italia: “felicissimo se ci sarà spazio per lavorare insieme”

“Questo Paese ha disperatamente bisogno di liberali, popolari e riformisti e che questi non si sottomettano né a sovranità di destra né a estremisti di sinistra”. E’ quanto ha affermato Carlo Calenda, leader di Azione, all’evento di Forza Italia durante il suo discorso alla kermesse di Milano ‘Più libertà, più crescita’.

“Faremo quel percorso e se ci sarà spazio per lavorare insieme sarò felicissimo, perché io a condividere un partito con Conte, Bonelli, Fratoianni, Vannacci e Salvini proprio non ce la faccio”, conclude Calenda.