Calciomercato Serie C: cessioni per Catania, Cosenza e Siracusa

Una cessione a testa in casa Cosenza, Catania e Siracusa. I Lupi hanno ceduto Dalle Mura, gli etnei hanno salutato Stoppa, gli aretusei hanno detto addio a Parigini. Il difensore dei calabresi sale in Serie B: va alla Juve Stabia. “Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Dalle Mura alla Juve Stabia. Il difensore classe 2002 si trasferisce in Campania a titolo definitivo. Dalle Mura saluta i rossoblù dopo aver collezionato complessivamente 32 presenze in una stagione e mezza. A Christian i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera” si legge.

Stoppa del Catania, invece, va alla Sambenedettese: “Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo alla società U.S. Sambenedettese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Stoppa”. Il Siracusa, poi, comunica l’addio con Parigini: risoluzione del contratto. “Siracusa Calcio 1924 comunica di aver risolto, accogliendo una precisa richiesta del calciatore, il contratto con Vittorio Parigini. Il club ringrazia l’attaccante per il contributo nei mesi trascorsi in azzurro e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.