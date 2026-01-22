Calcio, il Val Gallico esonera mister Di Maria

Il Val Gallico comunica l'esonero di mister Di Maria. Al momento c'è il vice Campolo a guidare la squadra, ma presto arriverà la nomina del nuovo allenatore

Di Maria Val Gallico

L’Asd Val Gallico comunica di aver sollevato Gaetano Di Maria dall’incarico di allenatore della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata ed augura allo stesso le migliori fortune per il futuro. La dirigenza e l’area tecnica sono già al lavoro per la ricerca del sostituto; squadra per il momento affidata al vice-allenatore Fabio Campolo”. Così in una nota il club reggino comunica l’esonero di mister Di Maria. Al momento c’è il vice Campolo a guidare la squadra, ma presto arriverà la nomina del nuovo allenatore.

