Calcio, Eccellenza siciliana: Il Bagheria si rialza e batte in casa il Marsala

Una vittoria di misura ma preziosissima quella che oggi il Bagheria ha fatto registrare al Comunale della Città delle Ville. Un 2 a 1 contro il Marsala, al secondo posto della classifica del campionato di Eccellenza siciliana, che ha il sapore più dolce dopo una settimana sicuramente “movimentata” come quella appena trascorsa per i nerazzurri. Di pochi giorni fa proprio l’arrivo del nuovo mister Claudio Grimaudo, che prende il posto di Angelo Tomasello, artefice dopo tredici anni del ritorno in Eccellenza del Bagheria la scorsa stagione.

I nerazzurri nonostante tutto riescono a tenere botta alla seconda della classe e a rialzarsi persino dopo uno svantaggio già al 3’ dal fischio di inizio: Lo Nigro batte dalla bandierina, Cannizzaro devia ma Lo Bosco sorprende tutti. Nessuno sconforto ma anzi ancora più grinta per i nerazzurri. Proprio sul finire del primo tempo, al 36‘, Caldieraro la mette dentro e sfiora la doppietta appena sei minuti dopo. Nella ripresa è Vetrano che finalizza l’azione magistrale e generosa di Raffaele Giglio.

Davanti un avversario così forte come il Marsala gli undici del Bagheria non si piegano e continuano ad attaccare e resistere fino alla fine. Una prestazione corale come ci ha abituato questo Bagheria, dove a spiccare sono stati proprio due under, Ballariano e Pizzo, che rappresentano al meglio la cifra stilistica di questo giovane Bagheria. Ora è tempo di pensare già al prossimo match, nuovamente al comunale, questa volta contro il 90011, altra squadra cittadina.