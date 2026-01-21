Calcio, Eccellenza siciliana: il Bagheria perde in trasferta contro la terza in classifica

Domenica amara per il Bagheria che perde in trasferta con il risultato di 4 a 1 contro il Città di San Vito, al terzo posto della classifica del campionato di Eccellenza. Iniziano bene i nerazzurri, che hanno una clamorosa occasione per sbloccarla già nei primi minuti con Giglio e subito dopo con il nuovo arrivato Aramburu; poi pagano il prezzo di importanti infortuni, l’assenza di figure chiave in attacco e alcuni errori individuali che hanno offerto tante occasioni ben sfruttate dalla squadra di casa. In recupero la rete di Pietro Vetrano, anche lui recente acquisto del Bagheria, non basta a cambiare le sorti del match.

Per il San Vito tripletta di Guaiana al 29’ del primo tempo e al 5’ e al 36’ del secondo, poi un gol di Tarantino al 32’ del primo tempo.

Accantonata la 18ª giornata i nerazzurri devono già pensare al prossimo difficile match contro un altro big del girone. Domenica prossima dovrà infatti ospitare in casa il Marsala, seconda in classifica. Sfide intense ma sempre all’insegna della consapevolezza di quanto bene fatto fino ad ora e con la voglia di riprendere le fila di un percorso positivamente delineato.