Calcio a 5, vetrina nazionale per la Futura: la prossima sfida in diretta su Vivo Azzurro Tv

Cambio di palinsesto: l’incontro con New Taranto sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma digitale FIG

La Cadi Antincendi Futura comunica che “la gara in trasferta contro la New Taranto, valida per la 17ª giornata del campionato di Serie A2 Élite, la seconda categoria nazionale, e in programma per sabato 31 gennaio alle ore 15:00, non andrà in onda sul consueto canale nazionale YouTube della Divisione Calcio a 5. L’incontro sarà trasmesso in diretta, in modalità completamente gratuita, sulla piattaforma streaming della Federazione Italiana Giuoco Calcio: Vivo Azzurro TV. Questa innovativa piattaforma digitale propone una ricca offerta di contenuti inediti dedicati alle Nazionali Italiane e un’ampia serie di approfondimenti sul calcio di base ed anche sul mondo del Futsal”.

La diretta rappresenta un’ottima opportunità per tutti i tifosi gialloblù e gli appassionati di calcio a 5 per scoprire la nuova frontiera della fruizione sportiva federale.

Come seguire la diretta

Per seguire la gara, sarà sufficiente collegarsi gratuitamente attraverso una delle seguenti modalità:

  • In tv e su smart tv: Scaricando l’app Vivo Azzurro TV disponibile su App Store e Google Play Store.
  • Sul web: Collegandosi al sito www.vivoazzurrotv.it.

La registrazione alla piattaforma è semplice e gratuita. Si consiglia di registrarsi per tempo e di attivare le notifiche push sull’app per essere avvisati all’inizio della diretta e non perdere nessuna azione.

Confermata, come sempre, la differita al lunedì sulla Tv ufficiale del club, Reggio TV, alle ore 18:00, sul canale 77 del digitale terrestre. La Cadi Antincendi Futura invita tutti i suoi sostenitori a prepararsi a tifare in questo nuovo formato azzurro e nazionale.

