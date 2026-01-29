Calabria, Torromino nominato Vice Coordinatore regionale aggiunto di Noi Moderati

Il movimento politico Noi Moderati, guidato in Calabria dall’On. Giuseppe Galati, comunica che, di concerto con il Coordinamento Nazionale e nel rispetto dei vigenti organismi di partito, è stata ufficialmente conferita la nomina di Vice Coordinatore aggiunto regionale per la Calabria a Sergio Torromino. La nomina va a integrare e rafforzare la struttura dirigenziale regionale, attualmente composta dal Vice Coordinatore vicario, On. Riccardo Rosa, dai responsabili dei dipartimenti e dei settori tematici, nonché dal Comitato Direttivo eletto in sede congressuale.

Percorso di consolidamento

Il nuovo incarico si inserisce in un percorso di consolidamento organizzativo e politico del movimento in Calabria, con l’obiettivo di promuovere una partecipazione sempre più ampia e consapevole dei cittadini alla vita associativa e politica, attraverso modalità innovative, trasparenti e inclusive.

“Noi Moderati, movimento ispirato ai principi cristiani, liberali e riformisti, fonda la propria azione sul rispetto dei valori di democraticità e partecipazione, pienamente incardinati nello spirito della Costituzione italiana, con la finalità di contribuire al rilancio del Paese e al rafforzamento della partecipazione popolare alla vita democratica, nel rispetto dell’autonomia dei territori. Al Vice Coordinatore aggiunto regionale Sergio Torromino, chiamato a operare in stretta sinergia con Coordinatore Regionale On. Giuseppe Galati, il Vice Coordinatore vicario On. Riccardo Rosa e con l’intera dirigenza regionale, vanno i migliori auguri di buon lavoro”, c’è scritto in una nota.