Calabria protagonista al Sigep Rimini 2026: una dolce eccellenza con un’occhio al turismo | VIDEO

Calabria nuovamente protagonista al Sigep di Rimini 2026, la convention che unisce i maestri del dolce e dell’arte pasticcera di tutta l’Italia. Un appuntamento importante nel quale la Calabria mette in vetrina aziende, individualità, idee, eccellenze e prodotti tipici mostrando non solo la qualità del lavoro svolto nel territorio, ma anche unicità culinarie e locali che fanno da volano per il turismo.

Nel servizio di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, le dichiarazioni dell’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo e il direttore dell’ARSAC Fulvia Michela Caligiuri.