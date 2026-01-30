Calabria, presentato il nuovo piano delle politiche attive del lavoro. De Francesco (Fdi): “strumento strategico di sviluppo”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luciana De Francesco, esprime apprezzamento per il lavoro portato avanti dall’assessore regionale al Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo, Giovanni Calabrese e per l’attenzione riservata al tema del lavoro dal presidente della Regione Roberto Occhiuto che, ieri mattina, ha preso parte alla presentazione di PADEL Plus, il nuovo Piano regionale delle politiche attive del lavoro. “PADEL Plus rappresenta un passaggio fondamentale nel rafforzamento delle politiche occupazionali calabresi, configurandosi come uno strumento moderno ed efficace, capace di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e di sostenere concretamente cittadini e imprese”, afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

Piano

Il Piano si inserisce in maniera organica nel Piano per l’Occupazione 2023–2027 e nel Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021–2027, confermando una visione strategica orientata alla crescita e alla coesione sociale. Il consigliere sottolinea come “l’impianto di PADEL Plus punti con decisione sulla promozione dell’occupazione di qualità, sul rafforzamento delle competenze e sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro, elementi centrali per rendere il sistema produttivo regionale più competitivo e resiliente”. “Particolare rilevanza viene attribuita anche al sostegno alle imprese e all’attrazione di nuove opportunità di sviluppo, in un’ottica di valorizzazione delle vocazioni territoriali”, continua la De Francesco che evidenzia anche “l’impegno dell’amministrazione regionale nel costruire politiche attive del lavoro concrete e inclusive, capaci di guardare al futuro e di offrire risposte strutturali alle sfide occupazionali della Calabria”. “Un’azione amministrativa che – conclude De Francesco – dimostra attenzione al lavoro come leva fondamentale di sviluppo economico e di crescita sociale dell’intera regione”.