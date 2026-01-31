Calabria: piani di gestione per 20 mila ettari di foreste demaniali: pubblicato il bando per 15 complessi, 4 nel reggino

Prosegue il percorso avviato da Azienda Calabria Verde nella realizzazione dei Piani di gestione forestale del patrimonio boschivo della Calabria. L’Azienda ha, infatti, appena pubblicato un bando che riguarda ulteriori 20mila ettari di foreste demaniali. Il bando, a procedura aperta, ha per oggetto “Servizio tecnico di redazione di 15 Piani di gestione forestale di complessi boscati del Demanio regionale gestiti dall’Azienda Calabria Verde”. L’importo complessivo a base d’asta è pari a 738.585,00 euro, ed è suddiviso in 15 lotti distinti, da appaltare singolarmente, di importo compreso tra 18.922 euro e 67.509 euro. I lavori saranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso.

La data di scadenza del bando è fissata alle ore 12 del 14 marzo 2026. Presenta anche una data ultima per la presentazione di chiarimenti, fissata alle ore 12 dell’11 marzo 2026. I lotti sono così distinti: 4 nel Cosentino, 2 nel Crotonese, 4 nel Catanzarese, 1 nel Vibonese, 4 nel Reggino. Le superfici indicate si riferiscono agli interi complessi; sono, quindi, comprensive sia dei boschi, sia delle altre superfici non boscate, comunque oggetto di pianificazione ai sensi della normativa regionale vigente. Il Piano dovrà avere un periodo di validità di 10 anni, sino ad un massimo di 20, dalla sua approvazione definitiva.