Calabria, nasce la Rete dei Comuni Pollino-Sibaritide

Un’aggregazione di 42 Comuni della provincia di Cosenza, dello Jonio, del Pollino e dell’Arbëria con l’obiettivo di ridisegnare la geografia dello sviluppo in Calabria. Nasce con questa ambizione la Rete dei Comuni Pollino-Sibaritide, presentata nella sala convegni del Polifunzionale delle Grotte di Sant’Angelo, a Cassano allo Ionio, dove i sindaci hanno firmato lo statuto di un ente che promette di unire, nelle intenzioni dei firmatari, sotto un’unica strategia lo Ionio, le vette del Pollino e le radici culturali dell’Arbëria.

L’obiettivo dichiarato è abbattere gli storici “steccati territoriali per costruire una destinazione turistica credibile e riconoscibile” così da “migliorare i collegamenti tra la costa e le montagne, elevare gli standard dei servizi per chi investe e per chi visita, proteggere l’identità dei borghi e l’integrità ambientale, rifiutando modelli turistici standardizzati e invasivi”.