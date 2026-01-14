Calabria: lutto per il vicepresidente della Regione Mancuso, morta la mamma

Un grave lutto ha colpito il vicepresidente della Regione Calabria e coordinatore regionale della Lega, Filippo Mancuso. All’ex presidente del consiglio regionale è morta la mamma. Tanti sono i messaggi di cordoglio che stanno arrivando al politico della provincia di Catanzaro a causa del decesso della cara congiunta.

La vicinanza di Occhiuto

“A nome della Giunta regionale della Calabria, desidero esprimere il più sincero e profondo cordoglio al vice presidente Filippo Mancuso per la scomparsa della sua amata madre. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va a lui e alla sua famiglia, con la speranza che possano trovare conforto nell’affetto di chi li circonda”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Il cordoglio di Cirillo

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, a nome dell’intera Assemblea legislativa, esprime profondo cordoglio per la scomparsa della madre del Vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Mancuso. “In questo momento di grande dolore – afferma Cirillo – desidero far giungere a Filippo Mancuso, ai suoi familiari e ai suoi cari la vicinanza mia personale e di tutto il Consiglio regionale della Calabria, unendoci al loro lutto con sentimenti di sincera partecipazione e rispetto”.