Calabria, l’Unical celebra la fine della 2ª edizione del Master in Artificial Intelligence e Data Science

Con una cerimonia ufficiale che si terrà giovedi 15 gennaio alle ore 9:30 nell’Aula Magna dell’Università della Calabria, si conclude la Seconda Edizione del Master di II livello in Artificial Intelligence & Data Science, promosso congiuntamente dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” e dal Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Ateneo. Un percorso formativo altamente qualificato, interamente finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso il fondo “Patti territoriali per l’alta formazione per le imprese”, che ha visto la partecipazione di 60 corsisti selezionati tra 224 candidature da tutta Italia.

Un anno tra didattica, imprese e innovazione

La seconda edizione ha riconfermato il valore di un modello che unisce formazione teorica, apprendimento esperienziale e collaborazione con il tessuto imprenditoriale. Il percorso – articolato in due indirizzi, Artificial Intelligence e Data Science – ha incluso 400 ore di tirocinio in azienda e numerose attività extracurriculari che hanno arricchito l’esperienza didattica.

Già prima della conclusione ufficiale della seconda edizione, diversi corsisti hanno ricevuto proposte di inserimento lavorativo. Un risultato incoraggiante che lascia ben sperare nel raggiungimento degli ottimi esiti occupazionali già registrati nella prima edizione del Master, che ha visto il 100% dei partecipanti trovare lavoro entro pochi mesi dal termine del percorso.

Tra i momenti più significativi dell’anno accademico, la Training School internazionale “Statistics and AI for Environmental Challenges” ha visto oltre 100 partecipanti e 11 speaker provenienti da 7 università, offrendo due intense giornate di confronto scientifico e interdisciplinare. A rafforzare ulteriormente il legame tra formazione e mondo del lavoro, l’evento “Che Palle i Master!” ha messo in dialogo studenti e aziende in un format informale e partecipato, mentre il Data Hackathon, ha rappresentato un vero laboratorio, dove i corsisti hanno lavorato in team su scenari e dataset reali, affiancati dalle aziende partner.

Un appuntamento che celebra percorsi e connessioni

La cerimonia del 15 gennaio 2026 sarà l’occasione per restituire valore ai percorsi individuali e collettivi dei corsisti, alla sinergia tra università e imprese, e all’impegno condiviso in un progetto che forma profili professionali in grado di affrontare le sfide dell’innovazione.

Ospite d’eccezione della cerimonia sarà Marco Camisani Calzolari, esperto di intelligenza artificiale, divulgatore e autore del volume Cyberumanesimo. Attualmente è docente del corso di Cyber-Humanities presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e ha collaborato nel tempo con numerosi atenei italiani e internazionali, tra cui l’Università di Pavia, La Sapienza, University College London e Imperial College.

“Una formazione costruita sulle reali necessità del mercato del lavoro è in grado di creare un impatto concreto e continuativo. Il nostro Master è diventato uno spazio strutturato di opportunità, in cui università e aziende collaborano stabilmente per la crescita dei talenti.” – Sabrina Giordano, direttore del Master.

“Il Master nasce dalla collaborazione tra due dipartimenti e da una visione comune sul futuro dell’alta formazione,” aggiunge il Prof. Giorgio Terracina, Co-Direttore del Master e docente di Informatica. “Il nostro obiettivo è formare figure capaci di leggere e interpretare la complessità dei dati, con strumenti solidi e una visione critica.”

Sguardo al futuro: al via la terza edizione

La proclamazione dei corsisti arriva in una settimana simbolica: proprio oggi, 13 gennaio 2026, prenderà il via la Terza Edizione del Master AI&DS, confermando l’impegno dell’Università della Calabria nella costruzione di percorsi di formazione avanzata capaci di generare impatto, occupazione e innovazione.