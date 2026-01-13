Calabria, in arrivo 185 nuovi agenti di Polizia: “segnale concreto dello Stato”

“Il nuovo piano di assegnazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza rappresenta un segnale concreto e atteso di attenzione verso la Calabria“. Lo afferma la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Daniela Iiriti, commentando l’annuncio del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro relativo all’arrivo di 185 nuove unità di Polizia di Stato in Calabria, di cui 81 destinate alla provincia di Reggio Calabria.

“Siamo orgogliosi del lavoro portato avanti dall’onorevole Wanda Ferro – prosegue Daniela Iiriti – che ha saputo tradurre in atti concreti l’impegno del Governo sul fronte della sicurezza. Rafforzare gli organici significa rendere più solida la presenza dello Stato sui territori e garantire una tutela più efficace per i cittadini”.

“L’incremento del personale, oltre ad essere una risposta alle esigenze di sicurezza delle comunità, diventa un sostegno fondamentale per le donne e gli uomini della Polizia di Stato, che operano quotidianamente in condizioni complesse e spesso difficili, migliorandone anche le condizioni lavorative. In una regione come la Calabria e, in particolare, nella provincia di Reggio Calabria, segnata dalla presenza della criminalità organizzata, il contrasto ai reati passa necessariamente da una presenza costante e visibile delle Forze dell’ordine sul territorio”.

“È chiaro – conclude la consigliere regionale – che la repressione da sola non basta: occorre affiancare all’azione delle Forze di polizia un lavoro culturale profondo, capace di diffondere la legalità e di attivare una cittadinanza consapevole e responsabile. Prevenzione e contrasto devono procedere insieme, con lo Stato saldo e riconoscibile come presidio di ordine e sicurezza pubblica”.