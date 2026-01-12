Calabria hub nazionale del digitale: Maggioli potenzia a Catanzaro sanità e servizi per la PA

Il Gruppo Maggioli potenzia i propri asset dedicati alla sanità digitale e alla pubblica amministrazione con la nascita di Soluzioni Integrate Maggioli, nuova società scaturita dalla fusione tra Sinapsys e Aicof. “L’operazione – si legge in una nota – consolida competenze già presenti nel gruppo e integra know-how complementari per presidiare con maggiore solidità i progetti digitali più rilevanti del Paese”. La nuova società riunisce 350 professionisti nelle sedi di Roma, Cagliari, Palermo e Catanzaro, dove risiede il centro operativo più grande, e opera quale “competency hub dedicato all’integrazione dei sistemi pubblici, mettendo a sistema le competenze maturate nei progetti della pubblica amministrazione centrale, dei sistemi regionali e della sanità digitale. Si consolida dunque a Catanzaro – sottolinea Maggioli – la presenza di uno dei principali hub nazionali dedicati ai servizi per la pubblica amministrazione“.

La nuova società, prosegue la nota, “unisce sviluppo software, gestione documentale, digitalizzazione culturale, architetture cloud-native e ingegneria dei processi, garantendo interoperabilità, continuità operativa e un coordinamento più efficace tra applicazioni, infrastrutture e flussi informativi“. Per il settore sanitario vengono realizzate “piattaforme digitali che supportano la gestione dei processi clinico-amministrativi e l’integrazione tra sistemi regionali e servizi nazionali, come il Fascicolo sanitario elettronico. La società opera inoltre su progetti dedicati alla valorizzazione del dato clinico e su iniziative di ricerca che integrano algoritmi di Intelligenza artificiale, come nel supporto alla terapia insulinica nei pazienti diabetici“.