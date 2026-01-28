Calabria, Doris Lo Moro lascia il Pd: “rimango fedele al mio percorso umano e politico”

Calabria, Doris Lo Moro: "lascio il Pd, nel consiglio comunale di Lamezia Terme entro nel Gruppo Misto"

Doris Lo Moro

Terremoto politico nel Partito Democratico a Lamezia Terme. L’ex parlamentare, sindaco, assessore regionale, Doris Lo Moro, ha deciso di lasciare i Dem: “prendo le distanze, non cambio casacca, non intendo dare adito ai giudizi di trasformismo”. “Nel consiglio comunale di Lamezia Terme entrerò nel gruppo misto e farò la mia opposizione all’attuale Giunta”, evidenzia Lo Moro.

“Cosa farò? Rimango fedele al mio percorso umano e politico, distinguo l’aspetto umano da quello politico ma intanto prendo le distanze politiche”, rimarca Lo Moro.

