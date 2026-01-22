Calabria: convocato il consiglio regionale, in Aula la proposta di legge sull’intelligenza artificiale e il bilancio ARSAC

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha convocato il Consiglio regionale per martedì 27 gennaio 2026, alle ore 12.00, che si svolgerà nell’Aula “Fortugno” di Palazzo Campanella. All’ordine del giorno sono iscritti provvedimenti di particolare rilievo per l’attività legislativa e amministrativa dell’Assemblea. In primo piano figura la Proposta di legge n. 10/13ª, di iniziativa dei consiglieri Caputo, Pietropaolo e Mattiani, recante “Disposizioni concernenti l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito regionale”.

Provvedimento strategico

Si tratta di un provvedimento di particolare interesse strategico, che punta a dotare la Calabria di un quadro normativo organico sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, collocando la Regione tra le prime in Italia ad affrontare in modo strutturato e responsabile una materia destinata a incidere profondamente sull’organizzazione della pubblica amministrazione, sui servizi ai cittadini e sui processi decisionali.

Arsac

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a esaminare la Proposta di provvedimento amministrativo n. 41/13ª della Giunta regionale, relativa al Bilancio di previsione 2026-2028 dell’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC).

Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Trebisacce

In calendario anche l’esame di una proposta di legge concernente impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione tra Regione e Governo, lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e la discussione della mozione per il riconoscimento del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Trebisacce come struttura permanente.

La convocazione si inserisce nel percorso di piena operatività dell’Assemblea legislativa regionale, avviato nelle scorse settimane, e conferma l’impegno del Consiglio regionale a garantire continuità, efficacia e centralità all’azione istituzionale, affrontando temi strategici e di prospettiva per lo sviluppo e la modernizzazione della Calabria.