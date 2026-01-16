Calabria, arbitro aggredito: la società ritira la squadra dal campionato

Il ritiro immediato della prima squadra dal Campionato di Prima categoria calabrese è stato annunciato oggi con un post su Facebook dalla società di calcio Academy Crotone in conseguenza dell’aggressione ad un arbitro ventenne ad opera di un suo calciatore. “La violenza, in ogni sua forma e manifestazione – afferma la società -rappresenta una linea di condotta che l’Academy Crotone rigetta con forza. È un comportamento che non appartiene alla nostra storia, alla nostra cultura societaria né ai valori che, come scuola calcio, difendiamo ogni giorno. Siamo fermamente convinti che il calcio debba essere uno strumento di unione e crescita, un veicolo di messaggi basati su correttezza, lealtà e sportività. Questi sono i pilastri che cerchiamo di trasmettere quotidianamente ai nostri giovani atleti“.

Alla luce di quanto accaduto, la società ha quindi inteso “prendere formalmente le distanze da ogni episodio di violenza verificatosi; porgere le più sincere scuse al direttore di gara, alle Istituzioni calcistiche e a tutti gli appassionati di questo sport” e comunicare il ritiro della squadra. “Quest’ultima – afferma la Academy – è una decisione sofferta e dolorosa, ma ritenuta necessaria. Crediamo fermamente che l’esempio e i fatti debbano prevalere sulle parole: non possiamo tollerare che il nome della nostra Academy sia associato a condotte distanti dalla nostra etica“. L’Academy Crotone, conclude la nota, “proseguirà con rinnovato impegno la propria attività nel settore giovanile. Continueremo a insegnare calcio con amore e passione, con l’unico obiettivo di far crescere i calciatori di domani in un ambiente sano, dove il divertimento e il rispetto delle regole restino sempre al primo posto“.