Busta con bossolo e minacce: ennesima intimidazione a un Sindaco in Sicilia

“Un gravissimo atto intimidatorio che non può passare sotto silenzio. Oltre a esprimere solidarietà e vicinanza a Giuseppe Stefio, e alla sua famiglia, ci auguriamo che forze dell’ordine e magistratura riescano ad individuare al più presto i responsabili, assicurandoli alla giustizia. La battaglia contro ogni forma di illegalità che contraddistigue Stefio non arretrerà di un solo passo e troverà il sostegno pieno e rinnovato da parte di tutto il Partito Democratico”.

Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, esprimendo solidarietà a Giuseppe Stefano, Sindaco di Carlentini (Siracusa) che ha denunciato, anche pubblicamente, di avere ricevuto una busta contenente un bossolo e minacce rivolte anche alla sua famiglia.