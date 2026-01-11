Buon compleanno Domotek! L’azienda reggina festeggia 10 anni con i giocatori e fa un regalo a tutti i clienti | FOTO

Buon compleanno Domotek Reggio Calabria! L’azienda reggina leader nel settore dell’energia green e della riqualificazione energetica spegne 10 candeline sulla sua torta. Un lungo viaggio, dal 2016 al 2026, i primi 10 anni di un’azienda giovane e dinamica, diventata punto di riferimento per la città e i suoi cittadini grazie ai suoi servizi, con fotovoltaico e solare termico in pompa (di calore) magna, le consulenze energetiche, ma anche la vendita di condizionatori, stufe a pellet e chi più ne ha più ne metta.

Il nome dell’azienda è conosciuto anche per il binomio che lega Domotek alla squadra di pallavolo maschile di Serie A3, fresca di pass per le Final Four di Coppa Italia conquistata ieri notte. Oggi, tutti i giocatori, mister Polimeni e i dirigenti sono stati presenti alla festa per i 10 anni dell’azienda insieme ai collaboratori e ai vertici di Domotek. Momenti di allegria e convivialità, radici ben salde nel passato, sguardo rivolto al futuro.

La promozione di compleanno

Solitamente, il festeggiato i regali li riceve, ma Domotek Reggio Calabria ha un rapporto speciale con i reggini e, anche nel giorno in cui festeggia il proprio compleanno, ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi clienti. Per l’intero mese di gennaio, è in vigore una speciale promozione che permetterà di ricevere il 10% di sconto su tutti gli acquisti. Dieci, come gli anni di Domotek al servizio di Reggio Calabria.