Bronte, bonifica di un ordigno bellico: saranno evacuati circa 1.000 cittadini

Domenica prossima 18 gennaio 2026, nel Comune di Bronte (CT), con il coordinamento della Prefettura di Catania i militari dell’Esercito Italiano del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo effettueranno un’operazione di bonifica complessa di una bomba d’aereo da 250 libbre (circa 115 Kg), rinvenuta durante lavori di scavo all’interno di un fondo privato.

Evacuazioni

Per consentire le operazioni in sicurezza, sarà necessario evacuare circa un migliaio di persone per un raggio di 334 m dal luogo di ritrovamento. Si segnala che, per limitare i disagi alla popolazione, è stata approntata una specifica camera di espansione che ha permesso di ridurre notevolmente l’area di evacuazione.